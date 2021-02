Calendario America’s Cup, Luna Rossa-Team New Zealand: programma, orari, tv, date (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, dopo aver demolito American Magic in una semifinale a senso unico (4-0) e dopo aver surclassato Ineos Uk in una finale dominata in lungo e in largo (7-1). L’equipaggio italiano è stato perfetto nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), ha dimostrato tutta la sua superiorità contro due avversari davvero di lusso e ha raggiunto il suo primo obiettivo nel Golfo di Hauraki: alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi così il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Team Prada Pirelli può continuare a sognare in grande e avrà ora la grande occasione di conquistare la Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha giganteggiato nel torneo degli sfidanti e ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)ha vinto la Prada Cup, dopo aver demolito American Magic in una semifinale a senso unico (4-0) e dopo aver surclassato Ineos Uk in una finale dominata in lungo e in largo (7-1). L’equipaggio italiano è stato perfetto nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), ha dimostrato tutta la sua superiorità contro due avversari davvero di lusso e ha raggiunto il suo primo obiettivo nel Golfo di Hauraki: alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi così il diritto di fronteggiareNewnel match race che metterà in palio laCup.Prada Pirelli può continuare a sognare in grande e avrà ora la grande occasione di conquistare la Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha giganteggiato nel torneo degli sfidanti e ...

MarcGobbo : RT @robertomulazzi: CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021 Race 1 e Race 2: 6 marzo Race 3 e Race 4: 7 marzo Giornata dedicata a eventuali recuperi:… - marcosalemi67 : RT @robertomulazzi: CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021 Race 1 e Race 2: 6 marzo Race 3 e Race 4: 7 marzo Giornata dedicata a eventuali recuperi:… - robertomulazzi : CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021 Race 1 e Race 2: 6 marzo Race 3 e Race 4: 7 marzo Giornata dedicata a eventuali recup… - allanpo22646751 : RT @LaStampa: Dunque, sbrogliata la matassa a terra, con la vittoria del Challenger of Record contro America’s Cup Event per poter tornare… - LaStampa : Dunque, sbrogliata la matassa a terra, con la vittoria del Challenger of Record contro America’s Cup Event per pote… -

