Calcio, l'Inghilterra si propone per ospitare gli Europei 2021 come sede unica. Vaccino ok (Di domenica 21 febbraio 2021) Europei 2021 di Calcio in un'unica sede? Potrebbe essere. Sono ormai settimane che si sta pensando a come affrontare la situazione pandemica per organizzare e gestire un evento che nel giugno di quest'anno catalizzerà l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori e degli appassionati. In teoria, dopo il rinvio per il Covid dell'anno scorso, questa dovrebbe essere un'edizione itinerante, con 12 città europee coinvolte e Roma che dovrebbe ospitare la gara inaugurale e altri tre incontri. A Wembley, invece, sono in programma tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale, le due semifinali e la Finale, mentre a Glasgow sono in previsti tre match dei raggruppamenti e un ottavo di finale. Stando a quanto riportano le cronache inglesi, il ministro della cultura Oliver ...

