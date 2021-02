Calcio | Lautaro Martinez e Lukaku fanno volare l’Inter | Milan ko a San Siro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ha sorriso aldi Antonio Conte il derby della Madonnina contro il, valido per il 23° turno del campionato didi Serie A 2020-2021. A Sanla Beneamata si è imposta nella stracittadina grazie alle realizzazioni dell’argentino(doppietta) e al gol del belga Romeluche hanno fissato il punteggio sul 3-0. Un punteggio pesante per i rossoneri che vedono scappare in classifica generare i “cugini”, in vetta a quota 53 punti con quattro lunghezze di margine. PRIMO TEMPO – Conte vara il consueto 3-5-2, confermando in toto la formazione che aveva battuto la Lazio una settimana, puntando su Eriksen nel ruolo di mezzala, Perisic cursore sulla fascia sinistra e sull’ormai collaudata coppia formata dae ...

