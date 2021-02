Calabria, la procura chiede l’archiviazione per l’assessora Catalfamo e altri politici di Reggio. Era accusata di concorso esterno (Di domenica 21 febbraio 2021) La procura di Reggio Calabria ha chiesto l’archiviazione per l’assessora regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, indagata nell’ambito dell’inchiesta “Helios” che, lo scorso giugno, aveva portato all’amministrazione giudiziaria dell’Avr Spa, la società che si occupa della raccolta differenziata nella città dello Stretto e della manutenzione delle strade. Come dirigente pro tempore del settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché rup dei lavori del progetto della Gallico-Gambarie, l’assessora Catalfamo era indagata con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo scopo di commettere una pluralità di delitti contro la pubblica amministrazione e corruzione. Nel corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Ladiha chiestoperregionale alle Infrastrutture Domenica, indagata nell’ambito dell’inchiesta “Helios” che, lo scorso giugno, aveva portato all’amministrazione giudiziaria dell’Avr Spa, la società che si occupa della raccolta differenziata nella città dello Stretto e della manutenzione delle strade. Come dirigente pro tempore del settore viabilità della Città Metropolitana di, nonché rup dei lavori del progetto della Gallico-Gambarie,era indagata con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo scopo di commettere una pluralità di delitti contro la pubblica amministrazione e corruzione. Nel corso ...

