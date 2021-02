Bundesliga | il Lipsia passa a Berlino e riapre i giochi per il titolo

(Di domenica 21 febbraio 2021) Siladopo il successo di questo pomeriggio delche non spreca l’occasione di riportarsi a -2 dalla vetta della, occupata dal Bayern Monaco ieri battuto dall'Eintracht Francoforte. La squadra di Nagelsmann batte l’Herthain trasferta per 3-0, grazie al gioiello di Sabitzer al 28’, al raddoppio di Mukiele al 71’ e al sigillo finale di Orban all’84’. Continua a deludere il Bayer Leverkusen, che pareggia 1-1 in casa dell’Ausgburg: la rete di Tapsoba al 95’ pareggia quella di Niederlechner al 5’. In classifica il Bayern adesso ha soli due punti di vantaggio sui rivali delche si mettono alle spalle il tonfo in Champions League contro il Liverpool, ma grazie ai cinque punti recuperati alla capolista nelle ultime due giornate di ...

