Bundesliga 2020 2021 | Hoffenheim straripante | poker e Werder Brema al tappeto

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’ha offerto un segnale importante in ottica salvezza, tirandosi fuori dalla corsa. Gli uomini di Hoeness hanno conquistato un successo importante, ai danni del, facendo registrare un significativo 4-0. Bebou e Baumgartner nel primo tempo, Dabbur e Rutter nel corso del secondo: realizzazioni importanti, che hanno affondato l’imbarcazione guidata da Kohfeldt, tecnico del. Vittoria e soddisfazione per l’, a questo punto ambiziosa per quanto concerne un posto in Europa.sconfitto e attualmente a -3 dagli avversari vittoriosi. SportFace.