Bruce Meyers morto a 94 anni | era il pioniere della Dune Buggy

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 21 febbraio 2021)all’età di 94venerdì. Aveva inventato laManx nei primiSessanta. È stato trovato nella sua casa di Valley Center, in California. Ampiamente conosciuto per la sua creazione che fornisce ancora innumerevoli appassionati in tutto il mondo “smiles for miles”,era anche un surfista, marinaio, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.