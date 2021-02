sportli26181512 : Braida: 'Il 'mio' Milan può vincere il derby'. Pellegrini: 'Stravedo per Lukaku': Braida: 'Il 'mio' Milan può vince… -

La Gazzetta dello Sport

Ariedoal Milan dal 1986 al 2013 ha vissuto un'infinità di derby e si è raccontato a tutto tondo: dall'orgoglio di appartenere al Milan per quasi 27 anni, al derby vinto 6 - 0, fino ai rinnovi ...DANIEL - 'lo vuole alla Cremonese e noi l'abbiamo trattenuto? Ariedo mi ha praticamente ... Ho imparato da Cesare? Sì, è stato ilallenatore ma mi accompagnava anche nei primi contratti. Poi ...L’ex dirigente rossonero: “Spero che il Festival non lo distragga. L’avrei convinto a non partecipare. Zlatan e Donnarumma sono rinnovi imprescindibili. Il derby? Il Milan ce la può fare” ...BRAIDA CREMONESE BRESCIA – Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Bresciaoggi in vista della sfida di sabato contro il Brescia, ricordando i tra ...