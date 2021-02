Bonus vacanze 2021, sussidio fino a 500 euro a famiglia: requisiti e beneficiari (Di domenica 21 febbraio 2021) Prorogato il Bonus vacanze di altri sei mesi. Si potrà richiedere il sussidio dal 30 giugno al 31 dicembre di quest’anno. A deciderlo l’attuale governo con un emendamento al decreto Milleproroghe a firma dell’onorevole Bonomo (Pd). L’emendamento è stato approvato ieri in commissione Affari Costituzionali e Bilancio. Bonus vacanze, proroga di altri sei mesi Lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Prorogato ildi altri sei mesi. Si potrà richiedere ildal 30 giugno al 31 dicembre di quest’anno. A deciderlo l’attuale governo con un emendamento al decreto Milleproroghe a firma dell’onorevole Bonomo (Pd). L’emendamento è stato approvato ieri in commissione Affari Costituzionali e Bilancio., proroga di altri sei mesi Lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Dalla Cig covid al blocco degli sfratti. Intesa sulle trivelle, moratoria fino al 30 settembre. Le novità del Mille… - agoacciaio : RT @lvoir: A quanto pare verrà prolungato anche il bonus vacanze, con il beneplacido di chi lo contestava, poi andrà a fare opposizione in… - 7marj : RT @lvoir: A quanto pare verrà prolungato anche il bonus vacanze, con il beneplacido di chi lo contestava, poi andrà a fare opposizione in… - GAETANO97248087 : CI SONO I SOLDI X PAGARE I BANCHI A ROTELLE PER PAGARE I BONUS VACANZE ECC.E NON CI SONO I SOLDI PER PAGARE I VACC… - rosa857 : RT @lvoir: A quanto pare verrà prolungato anche il bonus vacanze, con il beneplacido di chi lo contestava, poi andrà a fare opposizione in… -