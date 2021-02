Bonomi: “Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione per le vaccinazioni” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi parla della campagna di vaccinazione, del discorso programmatico di Draghi e del blocco dei licenziamenti. Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha fatto sapere che le fabbriche sono pronte ad aprire le porte ai lavoratori e ai familiari per procedere con la somministrazione del vaccino e accelerare quindi la campagna di vaccinazione. Vaccino coronavirus, Bonomi (Confindustria): “Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione per il piano nazionale delle vaccinazioni” Bonomi, nella sua intervista a la Repubblica, ha fatto sapere di apprezzare l’ipotesi del premier Draghi di coinvolgere anche i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Presidente di Confindustria Carloparla della campagna di vaccinazione, del discorso programmatico di Draghi e del blocco dei licenziamenti. Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, il presidente di Confindustria Carloha fatto sapere che lesono pronte ad aprire le porte ai lavoratori e ai familiari per procedere con la somministrazione del vaccino e accelerare quindi la campagna di vaccinazione. Vaccino coronavirus,(Confindustria): “leper il piano nazionale delle, nella sua intervista a la Repubblica, ha fatto sapere di apprezzare l’ipotesi del premier Draghi di coinvolgere anche i ...

