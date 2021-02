Bollettino Coronavirus del 21 Febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) In data 21 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,48 (ieri +0,53%) con 2.809.246 contagiati totali, 2.324.633 dimissioni/guarigioni (+8.946) e 95.718 deceduti (+232); 388.895 infezioni in corso (+4.272). Ricoverati con sintomi +79 (17.804); terapie intensive +31 (2.094) con 125 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 250.986 tamponi totali (ieri 306.078) di cui 146.097 molecolari (ieri 154.502) e 104.889 test rapidi (ieri 151.576) con 96.581 casi testati (ieri 102.150); 13.452 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,35% (ieri 4,87% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,92% (ieri 14,61%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.514; Emilia Romagna 1.852; Campania 1.658; Lazio 1.048. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,52%) con 33.148 tamponi totali (ieri 44.012) di cui 27.391 molecolari (ieri 32.132) e 5.757 test rapidi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +0,48 (ieri +0,53%) con 2.809.246 contagiati totali, 2.324.633 dimissioni/guarigioni (+8.946) e 95.718 deceduti (+232); 388.895 infezioni in corso (+4.272). Ricoverati con sintomi +79 (17.804); terapie intensive +31 (2.094) con 125 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 250.986 tamponi totali (ieri 306.078) di cui 146.097 molecolari (ieri 154.502) e 104.889 test rapidi (ieri 151.576) con 96.581 casi testati (ieri 102.150); 13.452 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,35% (ieri 4,87% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,92% (ieri 14,61%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.514; Emilia Romagna 1.852; Campania 1.658; Lazio 1.048. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,52%) con 33.148 tamponi totali (ieri 44.012) di cui 27.391 molecolari (ieri 32.132) e 5.757 test rapidi ...

