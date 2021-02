Bollate in zona rossa ma senza priorità sui vaccini. Il sindaco Vassallo: “È una presa per il c**o” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il sindaco Francesco Vassallo e il consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd) contestano le scelte di Regione Lombardia “Anche sui vaccini, Fontana e Moratti favoriscono i comuni amici”: è molto duro l’attacco del consigliere PD Pietro Bussolati a Regione Lombardia, in seguito ai fatti avvenuti a Bollate, nel Milanese. Essendoci stati diversi casi di positività, anche nelle scuole, il piccolo Comune è stato messo in zona rossa, decisione alla quale il sindaco del Pd Francesco Vassallo si è adeguato, chiedendo però nel contempo che venisse data priorità alle vaccinazioni degli Over 80 tra i suoi concittadini. “Regione ha risposto di no, ma poi ha organizzato la vaccinazione di 500 anziani a domicilio a Cologno Monzese, comune ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) IlFrancescoe il consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd) contestano le scelte di Regione Lombardia “Anche sui, Fontana e Moratti favoriscono i comuni amici”: è molto duro l’attacco del consigliere PD Pietro Bussolati a Regione Lombardia, in seguito ai fatti avvenuti a, nel Milanese. Essendoci stati diversi casi di positività, anche nelle scuole, il piccolo Comune è stato messo in, decisione alla quale ildel Pd Francescosi è adeguato, chiedendo però nel contempo che venisse dataalle vaccinazioni degli Over 80 tra i suoi concittadini. “Regione ha risposto di no, ma poi ha organizzato la vaccinazione di 500 anziani a domicilio a Cologno Monzese, comune ...

