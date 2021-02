Bobby Solo amareggiato: “Sono fatto così, un perdente nato” (Di domenica 21 febbraio 2021) Bobby Solo commenta la questione dei mancati diritti d’autore che gli avrebbe causato un danno da oltre trent’anni Bobby Solo (foto Facebook)Bobby Solo è amareggiato e non potrebbe essere altrimenti visto cosa gli è successo. C’è un’indagine in corso per una truffa sui diritti d’autore e lui sarebbe una delle vittime principali. Per oltre trent’anni le sue canzoni più note Sono state cantante e diffuse – anche in diverse lingue – in ogni dove, facendogli perdere secondo alcune stime almeno un milione di euro. “Sono fatto così, un perdente nato, chiunque mi può turlupinare“. Queste le parole del cantante romano in un’intervista al settimanale Oggi. Ha ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021)commenta la questione dei mancati diritti d’autore che gli avrebbe causato un danno da oltre trent’anni(foto Facebook)e non potrebbe essere altrimenti visto cosa gli è successo. C’è un’indagine in corso per una truffa sui diritti d’autore e lui sarebbe una delle vittime principali. Per oltre trent’anni le sue canzoni più notestate cantante e diffuse – anche in diverse lingue – in ogni dove, facendogli perdere secondo alcune stime almeno un milione di euro. “, un, chiunque mi può turlupinare“. Queste le parole del cantante romano in un’intervista al settimanale Oggi. Ha ...

