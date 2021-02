BMW Serie 1, i tre cilindri all’attacco dell’autobahn (video) (Di domenica 21 febbraio 2021) Quanto può andare forte un tre cilindri? E’ una domanda che ha stuzzicato la mente dello youtuber di Cars on Autobahn, il quale ha deciso di lanciare una BMW Serie 1 lungo la famosa autostrada tedesca. Il risultato non poteva che essere immortalato sul Tubo, attraverso un video on board con tanto di misurazione tramite Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) Quanto può andare forte un tre? E’ una domanda che ha stuzzicato la mente dello youtuber di Cars on Autobahn, il quale ha deciso di lanciare una BMW1 lungo la famosa autostrada tedesca. Il risultato non poteva che essere immortalato sul Tubo, attraverso unon board con tanto di misurazione tramite

MoliPietro : BMW Serie 1, i tre cilindri all’attacco dell’autobahn (video) - linkmotorsepoca : BMW 635 Csi Serie 6 (E24) - 1984 - € 17900 Bmw 635 Csi Serie 6 (E24) del 1984. Vettura in ottimo stato conservativo… - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: BMW Serie 3 Touring (2021) PRO e CONTRO | RECENSIO... - romanobrunosrl : BMW 140 Serie 1 M M i xdrive 5p auto 35.900 € IVA esposta - DesguaceLaSelva : ???? Despiece bmw serie 3 berlina (e46) 2.0 24v -