Birmania, Onu condanna 'uso della forza letale' contro manifestanti (Di domenica 21 febbraio 2021) Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, ha condannato 'l'uso della forza letale' in Birmania, dove due persone che manifestavano contro il golpe sono state uccise dai colpi delle forze dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021) Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, hato 'l'uso' in, dove due persone che manifestavanoil golpe sono state uccise dai colpi delle forze dell'...

