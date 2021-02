Bill Gates presidente degli Usa? “Preferisco il clima” (Di domenica 21 febbraio 2021) Bill Gates, ospite di “Che tempo che fa”, ha parlato di pandemia e clima concedendosi anche qualche battuta su un suo futuro da presidente Bill Gates questa sera ha fatto compagnia a Fabio Fazio nel consueto appuntamento domenicale con “Che Tempo Che Fa“. L’imprenditore statunitense ha concesso un’intervista esclusiva al programma della Rai, a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo libro “clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani“. L’opera verrà pubblicata in Italia da “La nave di Teseo” e uscirà il 16 febbraio contemporaneamente in oltre 35 Paesi. Bill Gates nel corso della sua intervista ha paragonato l’emergenza sanitaria a quella per i cambiamenti climatici: “La ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021), ospite di “Che tempo che fa”, ha parlato di pandemia econcedendosi anche qualche battuta su un suo futuro daquesta sera ha fatto compagnia a Fabio Fazio nel consueto appuntamento domenicale con “Che Tempo Che Fa“. L’imprenditore statunitense ha concesso un’intervista esclusiva al programma della Rai, a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo libro “. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani“. L’opera verrà pubblicata in Italia da “La nave di Teseo” e uscirà il 16 febbraio contemporaneamente in oltre 35 Paesi.nel corso della sua intervista ha paragonato l’emergenza sanitaria a quella per i cambiamentitici: “La ...

chetempochefa : “Quando si fa un talk show si dice: qual è l'ospite che non verrà mai, quello che tutti vorrebbero avere? Bill Gate… - Raiofficialnews : Bill Gates ospite di @fabfazio a @chetempochefa, un’intervista in esclusiva per la tv italiana. Domenica… - ItaliaRai : A @chetempochefa, Bill Gates presenta il suo nuovo libro “Clima. Come evitare un disastro” #CTCF ???? Domenica 21 Fe… - Una_Gioia_Mai : Ho dimenticato che da Fabio Fazio c'era ospite Bill Gates #CTCF - alinatede : RT @leggoit: #CTCF Bill Gates da Fazio: «Sembrava un'idea pazza che ci fosse un pc in ogni scrivania, abbiamo fatto una rivoluzione» https:… -