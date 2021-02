Bill Gates ha dato un assegno in bianco a una giornalista? Storia senza fonte, così nascono le leggende (Di domenica 21 febbraio 2021) Ci segnalano i nostri lettori un meme, secondo cui Bill Gates ha dato un assegno in bianco a una giornalista La foto di Bill Gates, sempre ritratto con una piacente giornalista (ci sono diverse varianti del meme, in una compare una graziosa bionda ed in questo una bruna) e un apologo. La Storia in ogni variante è sempre la stessa: l’avvenente giornalista chiede a Bill Gates di rivelarle il segreto del successo. Il magnate e filantropo le consegna quindi un assegno in bianco chiedendole di scrivere una somma. Dinanzi alla sua imbarazzata reazione di diniego, Bill Gates rimprovera la giovane ... Leggi su bufale (Di domenica 21 febbraio 2021) Ci segnalano i nostri lettori un meme, secondo cuihaunina unaLa foto di, sempre ritratto con una piacente(ci sono diverse varianti del meme, in una compare una graziosa bionda ed in questo una bruna) e un apologo. Lain ogni variante è sempre la stessa: l’avvenentechiede adi rivelarle il segreto del successo. Il magnate e filantropo le consegna quindi uninchiedendole di scrivere una somma. Dinanzi alla sua imbarazzata reazione di diniego,rimprovera la giovane ...

