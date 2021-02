Bill Gates fa il gretino da Fazio. Ma tace sull'acquisto di jet privati (Di domenica 21 febbraio 2021) Roberto Vivaldelli La profezia di Gates da Fazio: "La pandemia è come il clima, i nostri governi non ci hanno preparato e non hanno guardato avanti. È difficile però fare la stessa cosa con il clima, i cambiamenti si vedono e gli effetti terribili si avranno tra qualche decennio" "Sono entusiasta di Joe Biden". Parola del fondatore di Microsoft Bill Gates, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, su Rai3, dopo 17 anni dall'ultima volta, per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo libro Clima. Come evitare un disastro - Le soluzioni di oggi, le sfide di domani, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Parlando del presidente eletto degli Stati Uniti, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Roberto Vivaldelli La profezia dida: "La pandemia è come il clima, i nostri governi non ci hanno preparato e non hanno guardato avanti. È difficile però fare la stessa cosa con il clima, i cambiamenti si vedono e gli effetti terribili si avranno tra qualche decennio" "Sono entusiasta di Joe Biden". Parola del fondatore di Microsoft, ospite di Fabioa Che Tempo Che Fa, su Rai3, dopo 17 anni dall'ultima volta, per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo libro Clima. Come evitare un disastro - Le soluzioni di oggi, le sfide di domani, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Parlando del presidente eletto degli Stati Uniti, ...

