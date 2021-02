Biathlon, mass start maschile Mondiali Pokljuka 2021. Lukas Hofer sogna di ripetere la medaglia di 10 anni fa (Di domenica 21 febbraio 2021) I Mondiali di Pokljuka 2021 si concluderanno con la mass start maschile, che scatterà alle ore 15.15 di domenica 21 febbraio. Quello assegnato sulle nevi slovene, sarà il XIX titolo iridato della partenza in linea. La competizione è infatti stata ideata a metà anni ’90 ed è entrata nel programma dei Mondiali a partire dal 1999. STAGIONE 2020-2021Nella stagione in corso si sono disputate 3 mass start in cui si sono imposti tre atleti diversi e sono complessivamente saliti sul podio ben otto differenti uomini. I successi sono stati conquistati da Arnd Peiffer (Hochfilzen), Tarjei Bø (Oberhof) e Johannes Bø (Pokljuka). Tarjei Bø è l’unico uomo a essersi attestato nella top-three più di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Idisi concluderanno con la, che scatterà alle ore 15.15 di domenica 21 febbraio. Quello assegnato sulle nevi slovene, sarà il XIX titolo iridato della partenza in linea. La competizione è infatti stata ideata a metà’90 ed è entrata nel programma deia partire dal 1999. STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si sono disputate 3in cui si sono imposti tre atleti diversi e sono complessivamente saliti sul podio ben otto differenti uomini. I successi sono stati conquistati da Arnd Peiffer (Hochfilzen), Tarjei Bø (Oberhof) e Johannes Bø (). Tarjei Bø è l’unico uomo a essersi attestato nella top-three più di ...

