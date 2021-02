Biathlon, mass start femminile Mondiali Pokljuka 2021. Ultima recita iridata della carriera per Dorothea Wierer? (Di domenica 21 febbraio 2021) La giornata di domenica 21 febbraio rappresenterà il “Gran Finale” dei Mondiali di Pokljuka 2021. La penUltima gara ad andare in scena sarà la mass start femminile, che prenderà il via alle ore 12.30. Fra le donne, sarà assegnato il XIX titolo iridato della partenza in linea, format ideato a metà anni ’90 ed entrato nel programma dell’a manifestazione a partire dal 1999. La prova potrebbe essere l’Ultima competizione disputata da Dorothea Wierer in un Mondiale, in quanto esiste la concreta possibilità che l’altoatesina appenda sci e carabina al chiodo al termine della stagione dei Giochi olimpici di Pechino 2022. STAGIONE 2020-2021Nella stagione in corso si sono ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) La giornata di domenica 21 febbraio rappresenterà il “Gran Finale” deidi. La pengara ad andare in scena sarà la, che prenderà il via alle ore 12.30. Fra le donne, sarà assegnato il XIX titolo iridatopartenza in linea, format ideato a metà anni ’90 ed entrato nel programma dell’a manifestazione a partire dal 1999. La prova potrebbe essere l’competizione disputata dain un Mondiale, in quanto esiste la concreta possibilità che l’altoatesina appenda sci e carabina al chiodo al terminestagione dei Giochi olimpici di Pechino 2022. STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si sono ...

