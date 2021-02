Biathlon, le pagelle di oggi: Hauser e Laegreid perfetti, un caloroso bentornato alla vera Vittozzi (Di domenica 21 febbraio 2021) I Mondiali 2021 di Biathlon si sono chiusi oggi con le due partenze in linea in programma. A Pokljuka (Slovenia) l’Italia chiude per la prima volta in nove anni senza una medaglia al collo, dopo una giornata emozionante in cui sia Lisa Vittozzi che Lukas Hofer sembravano essere vicini a spezzare questa maledizione. Vincono Hauser e Laegreid, in due modi similari, con una padronanza assoluta del poligono unita a un passo sugli sci più che efficace. Bene anche Tandrevold e Dale che chiudono un Mondiale speculare, mentre affondano Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Boe, lontani dalla forma migliore. pagelle MASS START FEMMINILE – MONDIALI Biathlon POKLJUKA 2021 L. Hauser – 10: chiude il cerchio di un inizio di stagione 2021 da sogno con la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) I Mondiali 2021 disi sono chiusicon le due partenze in linea in programma. A Pokljuka (Slovenia) l’Italia chiude per la prima volta in nove anni senza una medaglia al collo, dopo una giornata emozionante in cui sia Lisache Lukas Hofer sembravano essere vicini a spezzare questa maledizione. Vincono, in due modi similari, con una padronanza assoluta del poligono unita a un passo sugli sci più che efficace. Bene anche Tandrevold e Dale che chiudono un Mondiale speculare, mentre affondano Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Boe, lontani dforma migliore.MASS START FEMMINILE – MONDIALIPOKLJUKA 2021 L.– 10: chiude il cerchio di un inizio di stagione 2021 da sogno con la ...

sportface2016 : #Biathlon, le pagelle della mass start maschile dei Mondiali di #Pokljuka2021: meraviglioso #Laegreid, #Hofer ci pr… - sportface2016 : #Biathlon Le pagelle della staffetta maschile dei #Mondiali di #Pokljuka2021, quanti rimpianti per l'#Italia - infoitsport : Biathlon, le pagelle di oggi: la Francia si traveste da supereroe, ennesima beffa per l'Italia - OA_Sport : #BIATHLON La Francia sbanca a Pokljuka nella single mixed mondiale, che beffa per l'Italia! - sportface2016 : #Biathlon, pagelle staffetta singola mista Mondiali #Pokljuka2021: ottima #Francia, rammarico #Italia -