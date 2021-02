Bergonzi critica Massa | «Discreto arbitro ma con scarsa personalità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’episodio controverso tra Musacchio e Quagliarella in Lazio Sampdoria fa discutere: l’analisi dell’exL’episodio chiave di Lazio-Sampdoria è sicuramente il fallo di Mateo Musacchio ai danni di Fabio Quagliarella, giudicato dal direttore di gara Davidenon punibile con il calcio di rigore. Mauro, exdi Serie A e noto moviolista in tv, ha analizzato la dinamica del fallo in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI EPISODIO – «Al minuto 83, cross dalla destra di Damsgaard e contrasto tra Musacchio e Quagliarella in area. L’attaccante della Sampdoria resta a terra dolorante e si tiene la caviglia destra. Il direttore di garama con ...