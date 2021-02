Benevento-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Benevento-Roma è il match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021. Per le Streghe vantaggio finora rassicurante sulla zona retrocessione, lontana nove lunghezze in virtù dei 24 punti all’attivo. Per i ragazzi di Inzaghi un punto nell’ultima apparizione al Dall’Ara di Bologna, dove un tacco di Viola ha risposto al fulmineo vantaggio di Sansone dopo appena un minuto. Terzi in classifica con 43 punti, i giallorossi puntano ad accorciare ulteriormente il distacco dalla vetta: nella stessa giornata, infatti, è in programma il derby tra il Milan secondo e l’Inter prima. La banda di Fonseca è reduce dalla convincente affermazione col punteggio di 0-2 a Braga in Europa League. La sfida è in programma alle ore 20:45 di oggi, domenica 21 febbraio, e sarà trasmessa in ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)è il match valido per la ventitreesima giornata della. Per le Streghe vantaggio finora rassicurante sulla zona retrocessione, lontana nove lunghezze in virtù dei 24 punti all’attivo. Per i ragazzi di Inzaghi un punto nell’ultima apparizione al Dall’Ara di Bologna, dove un tacco di Viola ha risposto al fulmineo vantaggio di Sansone dopo appena un minuto. Terzi in classifica con 43 punti, i giallorossi puntano ad accorciare ulteriormente il distacco dalla vetta: nella stessa giornata, infatti, è in programma il derby tra il Milan secondo e l’Inter prima. La banda di Fonseca è reduce dalla convincente affermazione col punteggio di 0-2 a Braga in Europa League. La sfida è in programma alle ore 20:45 di, domenica 21 febbraio, e sarà trasmessa in ...

