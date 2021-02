Benevento-Roma, le formazioni ufficiali (Di domenica 21 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Benevento-Roma, calcio d’inizio alle 20.45 al Vigorito: Benevento (4-3-2-1): Montipó; De Paoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca. Foto: Twitter Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 20.45 al Vigorito:(4-3-2-1): Montipó; De Paoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.(3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Benevento ?? Stadio Vigorito ? 20:45 CET Forza Roma! ???? #ASRoma #BeneventoRoma - GiuliaV5 : RT @ASRomaEN: ?? MATCHDAY ?? ?? Benevento ?? Stadio Vigorito ? 20:45 CET Forza Roma! ???? #ASRoma #BeneventoRoma - Dora13712034 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Benevento-Roma 0-0 in diretta su - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? La distinta di #Benevento - #Roma direttamente dallo Stadio #Vigorito. Oggi saremo lì per seguire il match #LIVE dalla t… - Tommuz24 : @mikelelomb @terribile76 La rivedrò in settimana, ora Benevento-Roma che ci si diverte ?? -