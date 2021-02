Benevento-Roma 21 febbraio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | fuori Dzeko | gioca Borja Mayoral

(Di domenica 21 febbraio 2021) Sfida tra giallorossi al Vigorito e ilci arriva dopo il pareggio nella neve al Dall’Ara, utile per rendere la classifica ancora più solida e continuare a mantenere un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. La squadra di Fonseca ha invece puntualmente ripreso il proprio cammino implacabile contro avversarie che la seguono in classifica InfoBetting: Scommesse Sportive e

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Benevento ?? Stadio Vigorito ? 20:45 CET Forza Roma! ???? #ASRoma #BeneventoRoma - DiegoCarrascoD7 : RT @SoyCalcio_: #SerieA I ONCES #BeneventoRoma #BENEVENTO I Montipò - Depaoli, Barba, Glik, Foulon - Hetemaj, Schiattarella, Ionita - Viol… - Mediagol : #SerieA, #Benevento-#Roma: Caprari e Lapadula dal 1'. Ancora panchina per Dzeko. Le formazioni ufficiali - SSportNetwork : Benevento: Montipó; De Paoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula Roma: P… - TUTTOJUVE_COM : Benevento-Roma, formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Roma

Commenta per primo Èil posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A , la penultima gara della giornata che si chiuderà domani sera con la sfida fra Juventus e Crotone. Una gara importantissima ...Dopo il successo in Europa League contro il Braga, lacerca di dare continuità nella trasferta di. Diversi i problemi per Fonseca, alle prese con le indisponibilità di Cristante, Ibanez, Kumbulla e Smalling. In difesa torna quindi Fazio ...ROMA IN CAMPO-Stasera al Vigorito la Roma sfida il Benevento di Inzaghi. NEWS-Esposto uno striscione contro Lorenzo Pellegrini.Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro la squadra di Inzaghi: "Al mio futuro non penso, con questi giocatori si sta creando un gruppo ...