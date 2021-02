Benevento-Roma 0-0, Villar: “Siamo rammaricati, testa a Braga e Milan” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Siamo rammaricati. Avremmo potuto avvicinarci al secondo posto, ma non Siamo riusciti a fare quello che abbiamo preparato. Loro erano tutti dietro la linea del pallone e per noi è stato difficile, abbiamo sbagliato troppo nell’ultimo passaggio, io per primo. Non dobbiamo lamentarci, lavoriamo e testa a Braga e Milan. Non tiro mai, non so nemmeno io perché, devo migliorare su questo difetto. Inizieremo a lavorare per correggere questi errori e per giocare meglio questo tipo di partite“. Con queste parole, Gonzalo Villar ha commentato la prestazione dei capitolini in Benevento-Roma, incontro valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminato 0-0. Villar ha analizzato criticamente il confronto di ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “. Avremmo potuto avvicinarci al secondo posto, ma nonriusciti a fare quello che abbiamo preparato. Loro erano tutti dietro la linea del pallone e per noi è stato difficile, abbiamo sbagliato troppo nell’ultimo passaggio, io per primo. Non dobbiamo lamentarci, lavoriamo e. Non tiro mai, non so nemmeno io perché, devo migliorare su questo difetto. Inizieremo a lavorare per correggere questi errori e per giocare meglio questo tipo di partite“. Con queste parole, Gonzaloha commentato la prestazione dei capitolini in, incontro valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminato 0-0.ha analizzato criticamente il confronto di ...

