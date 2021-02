Benevento-Roma 0-0 | Inzaghi | “Siamo stati dei leoni | in undici avremmo vinto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “dei, i ragazzi mi hanno sorpreso nuovamente. Se continuiamo così, abbiamo grandi chance di salvarci. Oggiincontroma non abbiamo mai rischiato neanche in inferiorità numerica”. Lo ha detto il tecnico delFilippodopo lo 0-0 contro la. Nonostante l’inferiorità numerica per più di mezz’ora per il doppio giallo a Glik, la squadra sannita difende bene fino al 90’ e corre pochi rischi: “Se non fai questo tipo di partita, rischi di prendere cinque gol contro la– ha detto ai microfoni di Sky Sport – Ma abbiamo costruito anche occasioni importanti con Lapadula. Potevamo essere più precisi ma è normale sbagliare qualcosa in partite ...