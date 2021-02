Bellugi | il ricordo di Boninsegna | «Se n’è andato un amico»

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ildi Mauro, scomparso nella giornata di ieri a 71 anni, nelle parole di un suo caro: RobertoRobertoha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha ricordato Mauro, scomparso nella giornata di ieri a 71 anni.– «Lui aveva gran forza di carattere. Dava forza agli altri. Sapeva che avrebbero dovuto operarlo nuovamente per un’infezione. L’ho sentito martedì, ma qualcosa era cambiato: era meno baldanzoso, un po’ rassegnato. Se n’èun». Leggi su Calcionews24.com

Inter : Il nostro ricordo ?? - Radio1Rai : Mauro #Bellugi ex difensore @Inter e della Nazionale @Vivo_Azzurro è scomparso a 71 anni per una serie di complicaz… - acmilanyouth : Le due squadre al centro del campo: osservato un minuto di raccoglimento nel ricordo di Mauro Bellugi ?? #SampdoriaMilan #Primavera1TIM - peppesz : RT @gravaioli: Il commosso ricordo della Gazzetta di Mauro Bellugi - BullaInterista : RT @gravaioli: Il commosso ricordo della Gazzetta di Mauro Bellugi -

Ildi Mauro, scomparso nella giornata di ieri a 71 anni, nelle parole di un suo caro amico: Roberto ...Un centinaio i tifosi che si sono presentati intorno alle 11, con uno striscione indi Mauro, morto ieri . Per ora il raduno prosegue in tranquillità.Il ricordo di Mauro Bellugi, scomparso nella giornata di ieri a 71 anni, nelle parole di un suo caro amico: Roberto Boninsegna ..."Ho ancora in mente la copertina del Corriere dei Piccoli con mio padre dietro la cattedra che dice a Mauro, disegnato nel banco dello scolaro: “Bravo Bellugi, adesso hai ...