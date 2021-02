Belen Rodriguez: “Mi sono fidanzata con Antonino e sono rimasta subito incinta. Ma abbiamo perso il bambino. Poi è arrivata lei…” (Di domenica 21 febbraio 2021) Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato quello che per settimane è stato un gossip. La sua gravidanza. La seconda, perché la prima volta che è rimasta incinta del fidanzato Antonino Spinalbese ha perso il bambino: “Io aspetto una femmina, si chiamerà Luna Marie. sono rimasta incinta per sbaglio. Quando lo scoprimmo, eravamo disperati perché era troppo presto. Poi ci abbiamo pensato ed eravamo felici. Ma dopo quattro giorni l’ho perso e siamo stati malissimo. Il mese dopo è arrivata lei. Avevo smesso di crederci e non era da me. Adesso ci credo da impazzire per sempre“. Parole emozionanti, tanto che Silvia Toffanin non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021), ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato quello che per settimane è stato un gossip. La sua gravidanza. La seconda, perché la prima volta che èdel fidanzatoSpinalbese hail: “Io aspetto una femmina, si chiamerà Luna Marie.per sbaglio. Quando lo scoprimmo, eravamo disperati perché era troppo presto. Poi cipensato ed eravamo felici. Ma dopo quattro giorni l’hoe siamo stati malissimo. Il mese dopo èlei. Avevo smesso di crederci e non era da me. Adesso ci credo da impazzire per sempre“. Parole emozionanti, tanto che Silvia Toffanin non ha ...

