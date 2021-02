BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 22 febbraio 2021

(Di domenica 21 febbraio 2021)di22: Felice che Ridge (Thorsten Kaye) stia vedendo Brooke (Katherine Kelly Lang) finalmente per quella che è, Thomas (Matthew Atkinson) controbatte alle parole di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), convinta che lui si stia illudendo circa le sue aspettative per il futuro di tutti loro; tuttavia la giovane Forrester, allo stesso tempo, non può negare che amerebbe riavere Liam (Scott Clifton) con lei. Liam continua a volere Hope (Annika Noelle) lontana da Thomas, sebbene lei pensi di dover avere la mente aperta sulla presenza di Thomas nelle loro vite. Nello spirito della festività, comunque, la coppia ringrazia ancora Douglas (Henry Joseph Samiri) per aver riportato Beth da loro. Shauna (Denise Richards) rivela a Ridge che Quinn ...

Qui la trama completa diScopriamo tutte lesettimanali didal 15 al 21 febbraio 2021 Una Vita: Ledella puntata di oggi 21 febbraio 2021 Nella puntata ...: È tutto finito tra Ridge e Brooke? Le bugie hanno le gambe corte e Brooke ha pagato la sua scelta di non dire nulla a Ridge , riguardo a Thomas . La Logan ha scelto di tacere ...A Beautiful, tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) c’è da sempre un Liam (Scott Clifton) di troppo, e le due ragazze sono ormai abituate ad essere rivali in amore e vivere di co ...Ridge la vuole fuori dalla famiglia, non desidera averla accanto, preferirà la presenza di Shauna che si è dimostrata, in questo periodo, molto preziosa e sembra averlo capito più di ogni altro. Mentr ...