Beautiful | anticipazioni americane | Steffy dice a Hope di non essere pentita

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lediannunciano brutte notizie per due coppie che rischiano di rompersi per sempre. Stiamo parlando di Carter e Zoe,e Liam. Inoltre, nelle trame delle puntate della longeva soap statunitense che andranno in onda nell'ultima settimana di febbraio in America, Wyatt chiederà un grande favore alla sua ex fidanzata Katie. Quest'ultima sarà disposta ad accontentarlo? Infine,farà un discorso che spiazzerà: Carter guarda al futuro La sfortuna continuerà a perseguitare la vita amorosa di Carter: prima è stata Maya a lasciarlo per Rick e ora Zoe lo ha tradito con Zende. Questa settimana, Carter deciderà se vuole ancora un futuro con la modella oppure di ...

redazionetvsoap : Nelle #puntateamericane di #Beautiful è iniziata un'altra storia intrigante che terrà compagnia forse a lungo... Ec… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 22 febbraio: Bill vorrebbe Sally lontana da Wyatt - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 22 febbraio 2021: Liam costretto a trascorrere il Ringraziamento con Thomas - #Beautiful… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #22febbraio - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi, 21 febbraio: Ridge estromette Brooke dalla sua famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

americane: VINNY ha 'favorito' il sogno d'amore di THOMAS? Sebbene quest'ultimo abbia affermato di volere il bene di Hope e che questo significa salvaguardare il suo ...: Ridge non trascorre il ringraziamento con Brooke E' il giorno del Ringraziamento , festa di serenità e pace familiare, ma in casa Forrester si respira un'aria molto tesa. ...Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, il risultato del test di paternità del secondo figlio di Steffy Forrester rischia di essere una bomba fatale, non solo per la relazi ...I colpi di scena a Beautiful non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate americane che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati lega ...