Beautiful anticipazioni americane | la grave malattia di Thomas Forrester

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ledici dicono che gli spettatori verranno presto a conoscenza dellache colpiscee che gli causa un comportamento tanto particolare. Gli spettatori sono d’accordo riguardo al fatto che i produttori della soap abbiano rovinato il personaggio del figlio di Ridge, proprio quando sembrava che avrebbe avuto un minimo di redenzione. Dai video in streaming della soap americana scopriamo poi cheriesce a ricucire la relazione con sua sorella Steffye suo padre Ridge. Sembra anche voler fare ammenda con l’ex moglie Hope Logan e che voglia diventare una persona migliore soprattutto per essere un padre più presente per il figlio Douglas ...

redazionetvsoap : Nelle #puntateamericane di #Beautiful è iniziata un'altra storia intrigante che terrà compagnia forse a lungo... Ec… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 22 febbraio: Bill vorrebbe Sally lontana da Wyatt - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 22 febbraio 2021: Liam costretto a trascorrere il Ringraziamento con Thomas - #Beautiful… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #22febbraio - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi, 21 febbraio: Ridge estromette Brooke dalla sua famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

americane: VINNY ha 'favorito' il sogno d'amore di THOMAS? Sebbene quest'ultimo abbia affermato di volere il bene di Hope e che questo significa salvaguardare il suo ...: Ridge non trascorre il ringraziamento con Brooke E' il giorno del Ringraziamento , festa di serenità e pace familiare, ma in casa Forrester si respira un'aria molto tesa. ...Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, il risultato del test di paternità del secondo figlio di Steffy Forrester rischia di essere una bomba fatale, non solo per la relazi ...I colpi di scena a Beautiful non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate americane che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati lega ...