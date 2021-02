Beautiful | anticipazioni 22 febbraio | scontro tra Liam e Thomas nel Giorno del Ringraziamento dai Forrester

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 febbraio 2021)22: continua il lungo triangolo amoroso tra Hope,. Spencer è infastidito dal rivale in amore, ma “accetta” la sua presenza in una particolare circostanza: quale sarà? Ve lo diciamo subito e anche il perché della decisione del giovane!“insieme” per ildel: avranno unocontinua ad essere geloso diper Hope, ma nonostante ci sia anche lui aldela Villa(anzi, proprio per questo!), decide di andare lo stesso. Ci sarà da stare tranquilli? Certo che no, perché Spencer chiarirà al rivale di non fidarsi di ...