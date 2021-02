Ballerino di Amici fa coming out | “Ho avuto problemi ad accettarmi | avevo paura di deludere la mia famiglia” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 21 febbraio 2021) Simone Nolasco faout Non è la prima volta che protagonisti del talent show di Maria De Filippi fannoout. Recentemente è stato Simone Nolasco, uno dei ballerini professionisti più amati di. Il danzatore, che da diversi anni fa parte del corpo di ballo del programma di Canale 5, è entrato nella scuola grazie a Giuliano Peparini. Nell’attuale edizione, il ragazzo non è solo, ma anche assistente in sala prove. Infatti, oltre a lui anche Elena D’Amario, che recentemente hada ridire con Alessandra Celentano, e Marcello Sacchetta e Umberto Gaudino. Questo gruppo lavora insieme agli allievi, insegna loro le coreografie e ovviamente fa le correzioni dove c’è bisogno. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato. (Continua dopo il post) Visualizza questo post su ...