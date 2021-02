Avellino, 86enne cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid (Di domenica 21 febbraio 2021) Ha percorso circa 15 chilometri a piedi per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid : da Calitri a Bisaccia, entrambi comuni in provincia di Avellino . La protagonista di questa storia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021) Ha percorso circa 15a piedi per ricevere la prima dose del: da Calitri a Bisaccia, entrambi comuni in provincia di. La protagonista di questa storia di ...

MediasetTgcom24 : Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid #covid - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid #covid - settalese : RT @MediasetTgcom24: Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid #covid - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid #covid - JayGatb : RT @MediasetTgcom24: Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino 86enne Avellino, 86enne cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid commenta Istockphoto Ha percorso circa 15 chilometri a piedi per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid : da Calitri a Bisaccia, entrambi comuni in provincia di Avellino . La protagonista di questa storia di determinazione è nonna Livia, 86 anni. L'anziana, che aveva appuntamento alle 13 per la somministrazione della dose Pfizer, è uscita di casa poco dopo le ...

Vaccino, la supernonna di Avellino cammina per 15 chilometri: 'Volevo essere vaccinata' Quindici chilometri a piedi per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid . La storia di nonna Livia, 86enne di Calitri , racchiude il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio che sono proprie di molti anziani d'Irpinia. La donna avrebbe dovuto ricevere la prima dose di Pfizer poco prima ...

Avellino, 86enne cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid TGCOM Avellino, 86enne cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid Ha percorso circa 15 chilometri a piedi per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid: da Calitri a Bisaccia, in provincia di Avellino ...

Covid, bollettino del 21 febbraio: 13.452 casi e 232 morti Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.

commenta Istockphoto Ha percorso circa 15 chilometri a piedi per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid : da Calitri a Bisaccia, entrambi comuni in provincia di. La protagonista di questa storia di determinazione è nonna Livia, 86 anni. L'anziana, che aveva appuntamento alle 13 per la somministrazione della dose Pfizer, è uscita di casa poco dopo le ...Quindici chilometri a piedi per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid . La storia di nonna Livia,di Calitri , racchiude il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio che sono proprie di molti anziani d'Irpinia. La donna avrebbe dovuto ricevere la prima dose di Pfizer poco prima ...Ha percorso circa 15 chilometri a piedi per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid: da Calitri a Bisaccia, in provincia di Avellino ...Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.