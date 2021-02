Avanti con i vaccini per gli over 80 Bergamo | oggi tocca al «Papa Giovanni»

(Di domenica 21 febbraio 2021) Al via al centro prelievi dell’ospedale la profilassi per gli80: previsti 135 appuntamenti. Dall’avvio sono state eseguite 915 inoculazioni sul territorio provinciale. Restano aperte le prenotazioni.

OfficialSSLazio : 24' | #LazioSamp 1-0 ?? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! ?? #MagicLuis ci porta avanti con un bel tiro dall'interno dell'area… - carlaruocco1 : Dopo il 'Modello Lombardia' ecco la nuova ricetta nazionale anti-covid della Lega di Salvini! Andiamo avanti così c… - DarioNardella : Sempre più fiero di essere Sindaco di questa straordinaria città. Andiamo avanti, sempre. Con coraggio. Viva… - massimo2901 : Ho appena letto un bel tweet sul galateo e le buone maniere seguito a ruota da un altro (con foto allegata) che esa… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Piccola domanda: visto che #Striscia funziona solo al sabato, non si potrebbe pensare di mettere da settembre Avanti un Alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti con

Il Sole 24 ORE

Il fuoriclasse è quello che determinala propria presenza, costruisce squadre da solo. Ibra ha sempre portato una differenza definitiva, Lukaku non ancora . Andandosi scopre che ...ROMA - L'alternanza continua, la fisionomia non cambia:il 3 - 4 - 2 - 1 eBorja Mayoral titolare in campionato. Fonseca ha deciso la formazione da schierare contro il Benevento , conservando solo un piccolo dubbio tra i singoli: Fazio , che ...Dopo l'arresto e la detenzione, un grave lutto per il campione. La donna, 71 anni, era ricoverata da dicembre a Porto Alegre ...Claudia Ruggeri lascia sempre senza parole: il suo outfit domenicale scatena i follower. La Miss di Avanti un Altro è spettacolare ...