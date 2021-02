Autostrade per l’Italia, lunedì sciopero di quattro ore del personale dei caselli (Di domenica 21 febbraio 2021) lunedì sciopero nazionale di 4 ore di tutti gli addetti di Autostrade per l’Italia. La protesta è proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. “Lo sciopero”, precisano le organizzazioni sindacali, “che si svolgerà nel rispetto della legge sulla regolamentazione degli scioperi e con la garanzia dei servizi minimi relativi alla sicurezza della circolazione, per il personale addetto ai caselli e turnista sarà articolato dalle 2 alle 6, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, mentre il restante personale si fermerà le ultime 4 ore del proprio turno di lavoro”. Le organizzazioni sindacali con lo sciopero chiedono “il mantenimento del presidio h 24 in tutti i caselli, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)nazionale di 4 ore di tutti gli addetti diper. La protesta è proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. “Lo”, precisano le organizzazioni sindacali, “che si svolgerà nel rispetto della legge sulla regolamentazione degli scioperi e con la garanzia dei servizi minimi relativi alla sicurezza della circolazione, per iladdetto aie turnista sarà articolato dalle 2 alle 6, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, mentre il restantesi fermerà le ultime 4 ore del proprio turno di lavoro”. Le organizzazioni sindacali con lochiedono “il mantenimento del presidio h 24 in tutti i, il ...

