Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona: salta 6.91 ed eguaglia il record (Di domenica 21 febbraio 2021) Un nome pesante. Un retaggio ingombrante. Stessa disciplina. Stessa famiglia. Stessa passione. Un mix che potrebbe essere letale per qualsiasi figlio d'arte costretto a convivere con il paragone costante con le geste passate del genitore capace d'imporsi nel mondo sportivo italiano. Tutti questi pericoli sono stati schiacciati, anzi saltati, dalla 18enne Larissa Iapichino, la figlia della grande Fiona May. La giovane atleta, nella disciplina del salto in lungo mondiale, ha strabiliato tutti gli addetti ai lavori eguagliando il record della mamma: la ragazza ha saltato 6.91 firmando un'impresa che resterà impressa nel mondo dell'Atletica. Non solo italiana.

