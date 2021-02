Atletica | Lara Iapichino nella storia | eguaglia mamma Fiona May e centra record under 20 indoor

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Larissaieri ha saltato un clamoroso 6,91 nel lungo,ndo ilitalianodi suaMay, saltato nel 1998 a Valencia (la madre aveva 28 anni mentre Larissa, che può davvero far sognare l’Italia, ne ha dieci di meno). Non solo, la saltatrice della Fiamme Gialle,prima giornata degli Assoluti, si è appropriata deldel mondo20che apparteneva alla leggenda tedesca Heike Drechsler con 6,88 dal 1983. E’ una misura straordinaria per la diciottenne fiorentina, miglior salto al mondo del 2021 e standard olimpico per i Giochi di Tokyo: la misura di qualificazione diretta era fissata a 6,82. E’ stata una gara pazzesca. ...