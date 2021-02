Atletica, Gianmarco Tamberi: “2.35 vale tanto, c’è la luce. Ho avuto gli incubi, mi viene da piangere” (Di domenica 21 febbraio 2021) Gianmarco Tamberi si è regalato una domenica da sogno illuminando la pedana di Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. Il saltatore in alto è letteralmente volato in quota ed ha superato l’asticella posta a 2.35 metri, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il ribattezzato Gimbo ha migliorato di un centimetro quanto fatto pochi giorni fa a Torun ed è definitivamente tornato ai massimi livelli internazionali dopo 5 anni molto difficili in seguito all’infortunio subito a Montecarlo poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016. Il 28enne si può così lanciare con grande ottimismo verso gli Europei al coperto in programma a Torun (Polonia) tra due settimane e ha palesato tutta la sua gioia ai microfoni della FIDAL. Queste le prime impressioni di Gianmarco Tamberi dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)si è regalato una domenica da sogno illuminando la pedana di Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor dileggera. Il saltatore in alto è letteralmente volato in quota ed ha superato l’asticella posta a 2.35 metri, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il ribattezzato Gimbo ha migliorato di un centimetro quanto fatto pochi giorni fa a Torun ed è definitivamente tornato ai massimi livelli internazionali dopo 5 anni molto difficili in seguito all’infortunio subito a Montecarlo poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016. Il 28enne si può così lanciare con grande ottimismo verso gli Europei al coperto in programma a Torun (Polonia) tra due settimane e ha palesato tutta la sua gioia ai microfoni della FIDAL. Queste le prime impressioni didopo ...

