Atalanta-Napoli, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Atalanta-Napoli, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida fondamentale tra i nerazzurri e gli azzurri che vogliono conquistare tre punti utili per restare ampiamente in corsa per il quarto posto. E’ dunque una sorta di spareggio, fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 21 febbraio. Atalanta-Napoli sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Federico Zancan e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ile isu Skydi, match della ventitreesima giornata di. Sfida fondamentale tra i nerazzurri e gli azzurri che vogliono conquistare tre punti utili per restare ampiamente in corsa per il quarto posto. E’ dunque una sorta di spareggio, fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 21 febbraio.sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Federico Zancan e Daniele Adani.Face.

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - ilnapolionline : [Formazioni] Atalanta-Napoli, tridente pesante per Gasperini. Ballottaggio in attacco per Gattuso -… - ForzAzzurri1926 : ATALANTA-NAPOLI, LE SCELTE GATTUSO CAMBIA ANCORA, RUOLO INEDITO PER UN AZZURRO. FORMAZIONE ORMAI DECISA, I DETTAGLI… - AdduciOsvaldo : La Juventus in campionato ha vinto solo con il Milan e con la Roma (ritorno). Sconfitte: Inter, Napoli Pareggi: L… - Paroladeltifoso : Atalanta-Napoli: ADL non sarà allo stadio, ecco perché -