Atalanta-Napoli, Muriel: “Vittoria contro avversario top, successo di peso in vista Champions. Real Madrid? Ho la mia idea” (Di domenica 21 febbraio 2021) Le parole dell'attaccante della "Dea", Luis Muriel.Al triplice fischio del match Atalanta-Napoli, l'attaccante colombiano della formazione orobica, Luis Muriel, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per commentare il successo per 4-2 contro la formazione partenopea. Di seguito le parole del numero 9 della "Dea", autore di un gol e un assist nella sfida del "Gewiss Stadium"."Era molto importante vincere oggi. La Vittoria ha un peso molto importante nella corsa Champions League, è una spinta molto importante inoltre per la partita di mercoledì col Real Madrid. In campionato volevamo recuperare il terreno che avevamo perso e oggi abbiamo meritato questa Vittoria. Il ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) Le parole dell'attaccante della "Dea", Luis.Al triplice fischio del match, l'attaccante colombiano della formazione orobica, Luis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per commentare ilper 4-2la formazione partenopea. Di seguito le parole del numero 9 della "Dea", autore di un gol e un assist nella sfida del "Gewiss Stadium"."Era molto importante vincere oggi. Laha unmolto importante nella corsaLeague, è una spinta molto importante inoltre per la partita di mercoledì col. In campionato volevamo recuperare il terreno che avevamo perso e oggi abbiamo meritato questa. Il ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - zazoomblog : Atalanta-Napoli paura per Osimhen dopo colpo alla testa - #Atalanta-Napoli #paura #Osimhen - Gazzetta_it : #AtalantaNapoli, paura per #Osimhen: perde i sensi ed esce in barella. Le sue condizioni -