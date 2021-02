Atalanta – Napoli: le probabili formazioni del match (Di domenica 21 febbraio 2021) Atalanta e Napoli si affrontano in uno dei match più scoppiettanti di giornata. Nei nerazzurri out Freuler, Gattuso decide su Koulibaly Il match tra Atalanta e Napoli andrà in scena alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitra Di Bello. QUI Atalanta – I nerazzurri in quattro giorni si giocano tutta una stagione. Gasperini non può permettersi passi falsi e potrebbe lasciare Freuler a riposo in vista della prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid. Pessina e De Roon i prescelti in mezzo al campo. Sugli esterni è emergenza: dopo l’infortunio di Hateboer, anche Maehle sembra non al top. Al suo posto ci sarà Sutalo, con Gosens sull’out di sinistra. Toloi, Romero e Palomino formeranno la linea difensiva a 3 davanti a Gollini. QUI ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021)si affrontano in uno deipiù scoppiettanti di giornata. Nei nerazzurri out Freuler, Gattuso decide su Koulibaly Iltraandrà in scena alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitra Di Bello. QUI– I nerazzurri in quattro giorni si giocano tutta una stagione. Gasperini non può permettersi passi falsi e potrebbe lasciare Freuler a riposo in vista della prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid. Pessina e De Roon i prescelti in mezzo al campo. Sugli esterni è emergenza: dopo l’infortunio di Hateboer, anche Maehle sembra non al top. Al suo posto ci sarà Sutalo, con Gosens sull’out di sinistra. Toloi, Romero e Palomino formeranno la linea difensiva a 3 davanti a Gollini. QUI ...

