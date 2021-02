Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali (Di domenica 21 febbraio 2021) Queste le scelte di Gianpiero Gasperini e Gennaro Gattuso per la sfida del Gewiss Stadium delle ore 18.00: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Queste le scelte di Gianpiero Gasperini e Gennaro Gattuso per la sfida del Gewiss Stadium delle ore 18.00:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

