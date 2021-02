Atalanta-Napoli, gol di Zapata col colpo di testa: grande assist di Muriel (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Duvan Zapata firma il gol del vantaggio dell’Atalanta al Gewiss Stadium contro il Napoli. Strepitosa però l’azione personale di Luis Muriel che manda al bar il diretto marcatore, poi crossa morbido col mancino con l’altro colombiano che colpisce di testa sovrastando il piccolo Mario Rui. Male, in generale, la difesa ospite. In alto il VIDEO della rete dell’1-0. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Duvanfirma il gol del vantaggio dell’al Gewiss Stadium contro il. Strepitosa però l’azione personale di Luische manda al bar il diretto marcatore, poi crossa morbido col mancino con l’altro colombiano che colpisce disovrastando il piccolo Mario Rui. Male, in generale, la difesa ospite. In alto ildella rete dell’1-0. SportFace.

