Atalanta-Napoli, gol del pareggio con una perla di Ziekinski: che tiro al volo (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ un gol meraviglioso quello con cui Piotr Zielinski porta sulla parità Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium. Il centrocampista polacco riceve un grande assist da Politano, ma è lui in particolare a rendere pazzesca la rete, visto che calcia al volo di prima intenzione ed è 1-1. In alto il VIDEO della splendida giocata con cui i partenopei trovano il pareggio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ un gol meraviglioso quello con cui Piotr Zielinski porta sulla paritàal Gewiss Stadium. Il centrocampista polacco riceve un grande assist da Politano, ma è lui in particolare a rendere pazzesca la rete, visto che calcia aldi prima intenzione ed è 1-1. In alto ildella splendida giocata con cui i partenopei trovano il. SportFace.

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - DiMarzio : #Napoli, fuori #Insigne contro l'#Atalanta - burberoasociale : Con un atto di beneficenza da parte dell'Atalanta il napoli si porta sul 3-2#AtalantaNapoli - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #AtalantaNapoli 3-2, autorete di #Gosens -