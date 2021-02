Atalanta-Napoli, Giuntoli: “Tante assenze ma serve una grande prestazione” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Insigne? Ha un mal di schiena che ci sta dopo Tante partite, tanti viaggi. Mi aspetto una partita con gran voglia e determinazione. Ci mancano tanti calciatori, ma dobbiamo pensare positivo. Abbiamo 13-14 ragazzi di livello e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e far superare il più velocemente possibile questo momento”. Queste le parole del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro l’Atalanta che vede gli azzurri alle prese con tanti assenti. Ci sarà però un Osimhen da recuperare: “Ovviamente è stato tanto fermo e non potendo riposare e allenarsi trovare la condizione non è facile. In questo momento abbiamo lui, deve tener duro, resistere. Crediamo che ogni gara sia imporTante per lui”. ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Insigne? Ha un mal di schiena che ci sta dopopartite, tanti viaggi. Mi aspetto una partita con gran voglia e determinazione. Ci mancano tanti calciatori, ma dobbiamo pensare positivo. Abbiamo 13-14 ragazzi di livello e dobbiamo cercare di fare unae far superare il più velocemente possibile questo momento”. Queste le parole del direttore sportivo del, Cristiano, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro l’che vede gli azzurri alle prese con tanti assenti. Ci sarà però un Osimhen da recuperare: “Ovviamente è stato tanto fermo e non potendo riposare e allenarsi trovare la condizione non è facile. In questo momento abbiamo lui, deve tener duro, resistere. Crediamo che ogni gara sia imporper lui”. ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - DiMarzio : #Napoli, fuori #Insigne contro l'#Atalanta - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Atalanta [0] x [0] Napoli Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 23ª Rodada 1 minuto(s) Gewiss Stadium,… - realfutebolnews : BOLA ROLANDO! ? CAMPEONATO ITALIANO ? Atalanta x Napoli -