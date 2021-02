Atalanta-Napoli, Gasperini: “Partita trappola, vittoria preziosa in vista del Real Madrid. Rigore? Grande quanto una casa” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.Al termine del match del "Gewiss Stadium", l'allenatore orobico, Gian Piero Gasperini, nel corso dell'intervista post gara ai microfoni del format "Sky Sport", racconta le sensazioni a caldo dopo il successo ottenuto dalla sua squadra contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della "Dea". "Vincere una Partita così in questo modo, resa molto complicata, oltre le nostre possibilità, è una Grande spinta per mercoledì. E' un risultato fondamentale, ci mette bene in classifica e ci fa arrivare alla sfida col Real nelle condizioni migliori almeno dal punto di vista del morale. Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente. Abbiamo rischiato di ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico del tecnico dell', Gian Piero.Al termine del match del "Gewiss Stadium", l'allenatore orobico, Gian Piero, nel corso dell'interpost gara ai microfoni del format "Sky Sport", racconta le sensazioni a caldo dopo il successo ottenuto dalla sua squadra contro il. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della "Dea". "Vincere unacosì in questo modo, resa molto complicata, oltre le nostre possibilità, è unaspinta per mercoledì. E' un risultato fondamentale, ci mette bene in classifica e ci fa arrivare alla sfida colnelle condizioni migliori almeno dal punto didel morale. Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente. Abbiamo rischiato di ...

