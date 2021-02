Atalanta-Napoli finisce 4-2: Muriel schianta Gattuso (Di domenica 21 febbraio 2021) Atalanta–Napoli è una sfida di importanza fondamentale in chiave europea, con le due squadre appaiate al sesto e settimo posto a pari punti. Ottiene i tre punti la squadra di Gasperini, che vince per 4-2 con una prestazione superlativa di Muriel. La gara di andata è stata probabilmente la migliore prestazione della squadra di Gattuso in stagione: il successo, targato Lozano–Politano–Osimhen, vide i partenopei vincere 4-1. Dopo quell’incontro, le due compagini si sono affrontate in semifinale di Coppa Italia, dove la Dea ha avuto la meglio; protagonista nella gara di ritorno Pessina, autore di una doppietta. Il primo tempo di Atalanta-Napoli Protagonista nel primo tempo soprattutto un episodio: un’occasione fallita da Pessina nell’area di rigore del Napoli, in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)è una sfida di importanza fondamentale in chiave europea, con le due squadre appaiate al sesto e settimo posto a pari punti. Ottiene i tre punti la squadra di Gasperini, che vince per 4-2 con una prestazione superlativa di. La gara di andata è stata probabilmente la migliore prestazione della squadra diin stagione: il successo, targato Lozano–Politano–Osimhen, vide i partenopei vincere 4-1. Dopo quell’incontro, le due compagini si sono affrontate in semifinale di Coppa Italia, dove la Dea ha avuto la meglio; protagonista nella gara di ritorno Pessina, autore di una doppietta. Il primo tempo diProtagonista nel primo tempo soprattutto un episodio: un’occasione fallita da Pessina nell’area di rigore del, in cui ...

