Atalanta-Napoli 4-2, sfogo di Gasperini: “Arbitraggio pesantissimo, la squadra è furiosa” (Di domenica 21 febbraio 2021) “La direzione di gara è stata pesantissima. Rigore su Pessina? Da 70 metri uno che si intende di calcio vede che c’è il tocco. Poi uno può andare al Var o meno. Mi sono limitato a dire che era un rigore gigante. Un cartellino rosso così è pesante, così come è pesante il giallo a Gosens. Siamo tutti arrabbiati, è inusuale dopo aver vinto una partita 4-2 essere furibondi. Ma abbiamo vinto e ora pensiamo al Real”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della vittoria della sua Atalanta sul Napoli. Il tecnico è stato espulso per proteste per un presunto rigore non dato alla Dea su Pessina e non è contento della prestazione dell’arbitro Di Bello. Gasperini poi guarda già all’andata degli ottavi di Champions col Real Madrid. “Vincere una partita in questo modo, complicata, è ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “La direzione di gara è stata pesantissima. Rigore su Pessina? Da 70 metri uno che si intende di calcio vede che c’è il tocco. Poi uno può andare al Var o meno. Mi sono limitato a dire che era un rigore gigante. Un cartellino rosso così è pesante, così come è pesante il giallo a Gosens. Siamo tutti arrabbiati, è inusuale dopo aver vinto una partita 4-2 essere furibondi. Ma abbiamo vinto e ora pensiamo al Real”. Lo ha detto l’allenatore dell’Gian Pieroal termine della vittoria della suasul. Il tecnico è stato espulso per proteste per un presunto rigore non dato alla Dea su Pessina e non è contento della prestazione dell’arbitro Di Bello.poi guarda già all’andata degli ottavi di Champions col Real Madrid. “Vincere una partita in questo modo, complicata, è ...

